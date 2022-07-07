Власти Карелии в третий раз поменяют застройщика на скандальном долгострое по федеральной программе

Достраивать учебно-тренировочную базу «Школы высшего спортивного мастерства» в Ялгубе будет новый подрядчик – первые три не справились.

О смене застройщика сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, этот вопрос обсуждался на совещании по реализации федеральной целевой программы развития республики.

«Проблемные объекты - спорткомплекс в Ялгубе и поликлиника в Сегеже. В течение июля в рамках новых полномочий определим новых подрядчиков - единственных поставщиков. Планируются наши карельские компании», - написал глава Карелии на своей странице Вконтакте.

Как сообщалось ранее, за пять лет строительства объекта в Ялгубе там успели поработать три подрядных организации. Ни одна из них не справилась, и власти были вынуждены искать замену.

На загородной базе предполагается построить баскетбольную площадку и теннисный корт, универсальный спортивный зал, гостиницу и эллинг для хранения лодок для академической гребли.