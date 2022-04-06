Власти Карелии в третий раз пытаются найти подрядчика для строительства дома-интерната

Строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов планируется в Костомукше.
Как сообщает RosTender.info, власти снова объявили аукцион для поиска подрядной организации.
Первая попытка сорвалась из-за отсутствия желающих, а во второй раз конкурсная комиссия отклонила единственную заявку из-за того, что она не соответствовала требованиям.
Начальная цена контракта не изменилась и составляет 1,5 млрд рублей.
Интернат рассчитан на 200 мест. Там предусмотрены комнаты для постоянного проживания пожилых людей и инвалидов, а также медпункт и помещения для коллективных мероприятий и занятий физкультурой.
Вввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.
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