здоровье работа экология
реклама на сайте
Готовую квартиру в новом доме ЖК «Флотилия» рядом с Онежским озером можно купить по минимальной стоимости - 110 000 руб. за квадратный метр
Сегодня 15:42
Карельское приложение для сбора ягод будут использовать во всей России
06.06.2025 18:00

Власти Карелии вернулись к идее построить спортивно-концертный комплекс в Петрозаводске

Новости. Общество
21:15, 10 Июня 2025
фото: © gov.karelia.ru

Новости партнеров

Деньги на строительство объекта планируют получить из федерального бюджета.

Проектно-сметную документацию спортивно-концертного комплекса «Карелия-Арена» отправили на рассмотрение в Карелгосэкспертизу. Об этом сообщили РБК Карелия в министерстве образования и спорта республики.

Как рассказали в ведомстве, власти ожидают получить положительное заключение в четвертом квартале этого года. После одобрения они направят заявку в министерство спорта России на получение средств из федерального бюджета.

Дорожную карту по реализации проекта комплекса площадью 15 тысяч кв. м. в Петрозаводске на Комсомольском проспекте утвердили еще в 2017 году. В августе 2019 года глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что проект нашел поддержку в Министерстве спорта России. Тогда стоимость строительства оценили в четыре миллиарда рублей.

В 2021 и 2022 годах проект строительства получал отрицательное заключение государственной экспертизы. В начале 2023 года Минстрой республики сообщил об еще одной экспертизе разработанной проектной документации. Результаты ожидали получить до 7 марта 2023 года, однако строительство комплекса так и не началось.  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2025, 15:40
Магнитная буря угрожает планете 9 июня
07.06.2025, 15:00
На севере Карелии зафиксировано аномальное количество обращений из-за укусов клещей
03.06.2025, 09:30
С 1 августа россияне смогут отказаться от рекламных рассылок
06.06.2025, 18:00
Карельское приложение для сбора ягод будут использовать во всей России
06.06.2025, 07:40
Город в Карелии попал в топ-10 самых экологически чистых мест для отдыха
06.06.2025, 20:00
В Петрозаводске пройдет крупнейший кинопоказ под открытым небом

Чтиво

Сегодня 07:35
Краеведение
О создателе русских пароходов, который начинал карьеру в Петрозаводске
О Карле Берде, шотландце, который приехал в Россию поднимать Александровский завод в Петрозаводске, а стал в итоге создателем первого русского парохода.
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
30.05.2025 10:40
«Столбы дыма понеслись на дворы на Голиковке». Как Петрозаводск дважды чуть не сгорел
22.05.2025 21:15
архив чтиво

Медиа

Ежегодный фестиваль "Яблоневый цвет" прошел в Ботаническом саду
07.06.2025 16:27
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение