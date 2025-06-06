Власти Карелии вернулись к идее построить спортивно-концертный комплекс в Петрозаводске

Деньги на строительство объекта планируют получить из федерального бюджета.

Проектно-сметную документацию спортивно-концертного комплекса «Карелия-Арена» отправили на рассмотрение в Карелгосэкспертизу. Об этом сообщили РБК Карелия в министерстве образования и спорта республики.

Как рассказали в ведомстве, власти ожидают получить положительное заключение в четвертом квартале этого года. После одобрения они направят заявку в министерство спорта России на получение средств из федерального бюджета.

Дорожную карту по реализации проекта комплекса площадью 15 тысяч кв. м. в Петрозаводске на Комсомольском проспекте утвердили еще в 2017 году. В августе 2019 года глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что проект нашел поддержку в Министерстве спорта России. Тогда стоимость строительства оценили в четыре миллиарда рублей.

В 2021 и 2022 годах проект строительства получал отрицательное заключение государственной экспертизы. В начале 2023 года Минстрой республики сообщил об еще одной экспертизе разработанной проектной документации. Результаты ожидали получить до 7 марта 2023 года, однако строительство комплекса так и не началось.