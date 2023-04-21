Власти Карелии выделили компании землю без торгов под строительство отеля в Приладожье Карелии

Гостиничная сеть «Azimut Hotels» получила участки в районе поселка Хелюля.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», республиканские власти передадут компании с московским капиталом «Парк Сортавала» три земельных участка общей площадью около 118 тысяч квадратных метров в районе приладожского поселка Хелюля. Согласно распоряжению главы Карелии Артура Парфенчикова, компания получит землю без торгов для строительства трехзвездочного отеля на 120 номеров, который будет управляться гостиничной сетью «Azimut Hotels».

Во сколько обойдется строительство и какие риски есть у этого проекта, знает «МК в Карелии».