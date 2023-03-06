Власти Карелии выделили муниципалитетам 8,5 миллиона рублей на увековечение памяти погибших при защите Отечества

Субсидии в рамках федеральной программы получат 5 муниципальных образований республики.

Правительство Карелии выделило 8,5 миллиона рублей на увековечение памяти погибших при защите Отечества. Средства поступили в республику в рамках федеральной программы, действующей до 2024 года.

В нынешнем году деньги 5 муниципальных образований республики. Костомукшскому городскому округу досталась 231 тысяча рублей, Деревянкскому сельскому поселению — почти 4 миллиона, Ледмозерскому сельскому поселению — 3,4 миллиона, Лендерскому сельскому поселению — 335 тысяч, а Медвежьегорскому району — 578 тысяч рублей.