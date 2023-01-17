Власти Карелии выделили почти 6 миллионов рублей на временную перевозку жителей поселка Шуя

Временные пассажирские перевозки между двумя берегами реки Шуя организованы на период ремонта автомобильного моста.

Правительство Карелии выделило Прионежскому району около 5,9 миллиона рублей на организацию временных пассажирских перевозок между двумя берегами реки Шуя. Районные власти организуют эти перевозки на период ремонта автомобильного моста через Шую, который соединяет две части одноименного поселка.

Напомним, ремонтные работы в поселке начались в прошлом году. Построенный более 60 лет назад автомобильный мост находился в аварийном состоянии. Сейчас движение по нему полностью прекращено, однако для местных жителей будет организовано автобусное сообщение по объездному маршруту.