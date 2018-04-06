Власти Карелии выделят 27 млн рублей на проекты катка, газопровода и плотины

Более 27 миллионов рублей планируется направить на разработку проектно-сметной документации по социально важным объектам Карелии.

Правительство Карелии внесет изменения в распределение резервных средств, предназначенных для разработки проектно-сметной документации по ряду социальных объектов, которые должны быть построены по принципу софинансирования с федеральным центром.

Проектом распоряжения предусмотрено дополнительное распределение резервных средств в сумме 27,3 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации для следующих мероприятий:

Реконструкция плотины на реке Вама в Пудожском районе

Строительство открытой конькобежной дорожки с искусственным льдом в городе Сортавала

Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск" (Бесовец)".

Что планируют сделать в Университетском городке, в Марциальных водах и в поселка Ладва, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".