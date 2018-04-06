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Новости. Общество
10:47, 06 Апреля 2018

Власти Карелии выделят 27 млн рублей на проекты катка, газопровода и плотины

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Более 27 миллионов рублей планируется направить на разработку проектно-сметной документации по социально важным объектам Карелии.

Правительство Карелии внесет изменения в распределение резервных средств, предназначенных для разработки проектно-сметной документации по ряду социальных объектов, которые должны быть построены по принципу софинансирования с федеральным центром.

Проектом распоряжения предусмотрено дополнительное распределение резервных средств в сумме 27,3 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации для следующих мероприятий:

  • Реконструкция плотины на реке Вама в Пудожском районе
  • Строительство открытой конькобежной дорожки с искусственным льдом в городе Сортавала
  • Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск" (Бесовец)".

Что планируют сделать в Университетском городке, в Марциальных водах и в поселка Ладва, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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