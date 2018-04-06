Власти Карелии выделят 27 млн рублей на проекты катка, газопровода и плотины

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Более 27 миллионов рублей планируется направить на разработку проектно-сметной документации по социально важным объектам Карелии.
Правительство Карелии внесет изменения в распределение резервных средств, предназначенных для разработки проектно-сметной документации по ряду социальных объектов, которые должны быть построены по принципу софинансирования с федеральным центром.
Проектом распоряжения предусмотрено дополнительное распределение резервных средств в сумме 27,3 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации для следующих мероприятий:
- Реконструкция плотины на реке Вама в Пудожском районе
- Строительство открытой конькобежной дорожки с искусственным льдом в городе Сортавала
- Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск" (Бесовец)".
Что планируют сделать в Университетском городке, в Марциальных водах и в поселка Ладва, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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