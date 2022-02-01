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Власти Карелии выделят из бюджета деньги для расселения «нового аварийного жилья»

Новости. Общество
16:32, 02 Февраля 2022
фото: кадр из видео

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Несколько новостроек, возведенных в Карелии по программе расселения аварийного жилья, признаны непригодными для жизни, их жильцов будут снова переселять.

Об этом было объявлено сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Беломорского района.

В этом районе «новым аварийным жильем» признаны семь домов, построенных до 2017 года по предыдущей программе расселения.

«Вопрос у нас контроле. Это те дома, которые были сданы, люди там живут, но фактически их надо расселять», - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

По словам министра строительства Виктора Россыпнова, в проект поправок к бюджету республики на 2022 год заложены средства на расселение этих домов.

«Семь домов были признаны аварийными из числа тех, которые были построены по предыдущей программе. В той программе строили много домов маленьких по площади, но мы видим какого качества. Шесть в Беломорске и один в Сумпосаде признаны аварийными уже сейчас. В бюджет заложены деньги на два года для их расселения», - сказал министр.

 

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Комментарии

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Изя
2022-02-02 17:10:40
Понеслось из каждого утюга , что ни день перед выбрами в регионе , то кайф ))( :)
Гость
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