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Власти Карелии выявили 19 нелегальных объектов туризма в Прионежье

Новости. Общество
13:24, 16 Февраля 2022
фото: © Столица на Онего

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Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил сносить нелегальные туристические объекты в Прионежском районе, если не удастся ввести их в правовое поле.

По данным на начало текущего года в Прионежском районе действуют 19 нелегальных туристических объектов. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и промышленности республики Александр Ломако на совещании по социально-экономическому развитию Прионежья.

«По состоянию на январь 2022 года числится 54 объекта. Из них — 26 легальных. Было год назад 15, стало 26. Нелегальных — 19. Динамика уменьшения до 19 с 35», — заявил Ломако.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что объекты, которые не удастся легализовать, следует отправить под снос.

«19 объектов осталось. Тоже надо как-то определяться в рамках поиска какого-то консенсуса. Но если нет правового поля легализации, значит, надо эти объекты сносить», — сказал Парфенчиков.

Начальник управления по туризму Республики Карелия Анна Борчикова заявила, что указанные нелегальные объекты туризма были выявлены недавно.

«Это вновь выявленные объекты. То есть фактически по тем объектам, которые были выявлены до 2019 года, осталось два объекта, и по ним мы уже работаем активно с прокуратурой. В том числе будем рассматривать вопрос о закрытии этих объектов. Остальные объекты — это объекты, которые администрация совместно с управлением по туризму, с налоговой выявила, поэтому здесь работа активно ведется», — сообщила Борчикова.

Ранее сообщалось, что глава Карелии предложил строить торговые центры вокруг Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2022-02-16 13:55:53
А что там с незаконными форелевыми хозяйствами ? Или это другое ?
карел
2022-02-16 14:26:21
Offff, это личное ?
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