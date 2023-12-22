Власти Карелии заявили о готовности к новому этапу программы расселения аварийного жилья

В пятницу, 15 декабря в республике завершили расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Как «Столице на Онего» рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов, работа над новым этапом программы, который должен начаться в наступающем году, началась заранее.



«Как минимум, предстоящие объемы расселения аварийного жилого фонда в шесть раз превышают исполненные, — отметил министр. — Но наша команда чувствует себя абсолютно уверенно, мы наработали хороший опыт, к новому этапу программы мы начали готовиться заблаговременно, чтобы стартовать с лучших позиций. Во-первых, глава республики, правительство и наше министерство проделали большую работу с администрациями районов, чтобы они вовремя начали работу по инвентаризации аварийного жилья. Уже во многих случаях мы знаем, кто из жильцов согласится на компенсацию, кто переедет в новостройку. Мы эту работу начали около полутора лет назад».





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По словам Россыпнова, власти региона уже смогли отработать с земельными участками по будущему строительству домов.



«В некоторых районах наши застройщики за свой счет уже начали проектировать новостройки под будущую программу. Поэтому, как только федеральный центр объявит старт нового этапа программы расселения аварийного жилья, мы будем к нему готовы», — заключил глава карельского Минстроя.



Напомним, в следующем этапе программы в республике необходимо расселить более миллиона квадратных метров.