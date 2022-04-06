890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта продлевает прием заявок на конкурс «Экспортер года»
06.04.2022 13:12
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
«Нарушения имели место»
11.04.2022 11:38
Власти Петрозаводска объявили новые сроки реконструкции автовокзала
11.04.2022 10:52

Власти Карелии заявили о росте производства на «Русском радиаторе» в условиях западных санкций

Новости. Экономика
09:41, 12 Апреля 2022
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Завод по производству алюминиевых радиаторов «Русский радиатор» в поселке Надвоицы в Карелии увеличивает объемы производства благодаря уходу с рынка европейских компаний.

Об этом говорится в сообщении правительства по итогам совещания по вопросам развития промышленных предприятий, которое провел в Надвоицах глава республики Артур Парфенчиков.

ООО «Русский радиатор» выпускает 11 моделей алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления. Они применяются в жилых и административных зданиях, в том числе в многоэтажных домах.

«В условиях санкционного давления и ухода с российского рынка европейских компаний востребованность продукции „Русского радиатора“ только растет. Уже сейчас изделия направляются практически во все регионы России, а также идут на экспорт в Армению, Азербайджан, Таджикистан, Казахстан. Приобрести радиаторы можно и в розницу — в строительных магазинах или заказав на сайте», — говорится в сообщении.

На предприятии стремятся к полному импортозамещению — отказались от зарубежных комплектующих, все необходимые для производства компоненты покупают у российских заводов.

«Все наши планы выполняются: растет ассортимент продукции, есть эксклюзивные разработки. Наша совместная задача — в ближайшие два года вывести завод на проектную мощность до 4 миллионов радиаторов в год, поскольку свободные помещения есть», — сказал Артур Парфенчиков.

Для выхода на такую мощность в цехах установят дополнительные литейные машины. Предприятию требуется 50 новых сотрудников.

«Правительство Карелии находится в постоянном взаимодействии с компанией „Русский радиатор“. Предприятию оказывается господдержка, в том числе содействие в организации сбыта продукции на территории республики. Сегодня предприятие выпускает продукцию высокого качества и ряд объектов в Карелии, в том числе завод „Амкодор-Онего“, уже оборудован именно радиаторами компании „Русский радиатор“. Хочу сказать как представитель Правительства и пользователь продукции завода — качество радиаторов компании очень высокое», — отметил министр экономического развития и промышленности РК Олег Ермолаев.

Как заявил глава республики, в задачи правительства региона входит развитие инфраструктуры, необходимой для стабильной работы компании «Русский радиатор». Среди ключевых планов можно отметить ремонт мостов и автомобильной дороги между Сегежей и Надвоицами, решение вопросов газификации промышленной площадки. Проектирование дороги уже завершено, ремонт начнется в этом году.

«Русский радиатор» стал в 2017 году первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Надвоицы». В перспективе рассматривается возможность реализации новых проектов в Надвоицах уже в качестве резидента Арктической зоны Российской Федерации.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.04.2022, 13:56
Цены на сахар в Карелии поставили новый рекорд
05.04.2022, 19:06
Прохожий рухнул на тротуар в Петрозаводске и две «скорые» не смогли его спасти (ВИДЕО)
07.04.2022, 08:05
Обвиняемый в 16 преступлениях экс-следователь Следкома Карелии предстанет перед судом
06.04.2022, 06:40
Жители Петрозаводска пожаловались на экскременты работниц ларька, вылитые на газон (ФОТО)
09.04.2022, 10:15
В Карелии худрук и замдиректора «Кантеле» покинули ансамбль
06.04.2022, 16:16
Готовится отмена бумажных квитанций по оплате услуг ЖКХ

Аналитика

11.04.2022 11:38
Политкухня
«Нарушения имели место»
Прионежский районный суд Карелии признал нарушения избирательного законодательства на выборах главы Деревянского сельского поселения, но отменять их результаты не стал.
«Самое страшное, если наши женщины будут выглядеть так, как в Европе»
08.04.2022 10:29
В Карелии планируют призвать в армию более тысячи человек
06.04.2022 14:40
«Пока никаких катастроф на рынке труда не наблюдается»
05.04.2022 15:12
Евгений Ульянов: «Госплан, регулирование цен, национализация, отмена пенсионной реформы — все это нужно делать незамедлительно»
05.04.2022 10:02
Вся аналитика

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.