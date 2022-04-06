Власти Карелии заявили о росте производства на «Русском радиаторе» в условиях западных санкций

Завод по производству алюминиевых радиаторов «Русский радиатор» в поселке Надвоицы в Карелии увеличивает объемы производства благодаря уходу с рынка европейских компаний.

Об этом говорится в сообщении правительства по итогам совещания по вопросам развития промышленных предприятий, которое провел в Надвоицах глава республики Артур Парфенчиков.

ООО «Русский радиатор» выпускает 11 моделей алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления. Они применяются в жилых и административных зданиях, в том числе в многоэтажных домах.

«В условиях санкционного давления и ухода с российского рынка европейских компаний востребованность продукции „Русского радиатора“ только растет. Уже сейчас изделия направляются практически во все регионы России, а также идут на экспорт в Армению, Азербайджан, Таджикистан, Казахстан. Приобрести радиаторы можно и в розницу — в строительных магазинах или заказав на сайте», — говорится в сообщении.

На предприятии стремятся к полному импортозамещению — отказались от зарубежных комплектующих, все необходимые для производства компоненты покупают у российских заводов.

«Все наши планы выполняются: растет ассортимент продукции, есть эксклюзивные разработки. Наша совместная задача — в ближайшие два года вывести завод на проектную мощность до 4 миллионов радиаторов в год, поскольку свободные помещения есть», — сказал Артур Парфенчиков.

Для выхода на такую мощность в цехах установят дополнительные литейные машины. Предприятию требуется 50 новых сотрудников.

«Правительство Карелии находится в постоянном взаимодействии с компанией „Русский радиатор“. Предприятию оказывается господдержка, в том числе содействие в организации сбыта продукции на территории республики. Сегодня предприятие выпускает продукцию высокого качества и ряд объектов в Карелии, в том числе завод „Амкодор-Онего“, уже оборудован именно радиаторами компании „Русский радиатор“. Хочу сказать как представитель Правительства и пользователь продукции завода — качество радиаторов компании очень высокое», — отметил министр экономического развития и промышленности РК Олег Ермолаев.

Как заявил глава республики, в задачи правительства региона входит развитие инфраструктуры, необходимой для стабильной работы компании «Русский радиатор». Среди ключевых планов можно отметить ремонт мостов и автомобильной дороги между Сегежей и Надвоицами, решение вопросов газификации промышленной площадки. Проектирование дороги уже завершено, ремонт начнется в этом году.

«Русский радиатор» стал в 2017 году первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Надвоицы». В перспективе рассматривается возможность реализации новых проектов в Надвоицах уже в качестве резидента Арктической зоны Российской Федерации.