Власти Карелии заказали проект обустройства двух бункеров

Развитие Музея Карельского фронта в Медвежьегорске предусматривает реконструкцию двух бывших военных бункеров, которые войдут в число объектов туристического показа.

Об этом сообщил на заседании парламента глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Мы сейчас заказали проект по двум бункерам… Потом проведем экспертизу и будем запрашивать федеральные средства. Учитывая, что этот проект реализуется в рамках поручения и контроля президента, я не то, что уверен, я знаю, что соответствующие средства зарезервированы и будут выделены. Конечно, мы будем это проект и дальше развивать. Я не думаю, что мы ограничимся этими двумя бункерами, у нас есть много идей, в том числе, оборонительные сооружения в Медвежьегорске и так далее. То есть мы все это можем объединить в некую единую систему», — пояснил губернатор.