Власти Карелии запретили собирать на массовых мероприятиях более 50 человек

Министерство образования и спорта Карелии объявило о запрете массовых мероприятий в закрытых помещениях с численностью участников более 50 человек.

Как сообщили в пресс-службе министерства, это решение связано «с ухудшением эпидемиологической ситуации».

«По состоянию на 16 июня запрещено проведение на территории Республики Карелия спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с численностью 50 человек и более, за исключением проведения мероприятий на открытом воздухе с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты (масок), проведения всероссийских соревнований, участники которых имеют справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученном не ранее чем за 3 дня до начала мероприятия, и проведение которых согласовано с Министерством образования и спорта Республики Карелия, проведения региональных и межмуниципальных спортивных и физкультурных мероприятий», — говорится в сообщении.

При проведении массовых мероприятий размещение зрителей разрешается при соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 — 2 метров.