Власти Карелии запретили все массовые публичные мероприятия в годовщину революции

КПРФ в Карелии в годовщину Великой Октябрьской социалистической революции не сможет провести даже автопробег.

Власти Карелии отказали республиканскому отделению КПРФ в проведении праздничного автопробега, посвященного 104-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, который коммунисты хотели организовать 7 ноября по улицам Петрозаводска вместо традиционной демонстрации и митинга.

Петрозаводский городской и Верховный суд Карелии, куда обратился с жалобой руководитель городского отделения КПРФ Сергей Андруневич, подтвердил законность отказа. Между тем, мотивы кажутся абсурдными, так как основная причина запрета заключается в том, что над дорогами по пути следования участников автопробега располагаются линии электропередачи - якобы будут нарушаться правила безопасности. То, что по этим же дорогам все остальное время ездят обычные автомобили и общественный транспорт, во внимание не было принято.

Поскольку все мероприятия оказались под запретом, коммунисты планируют в течение дня возложить цветы к Вечному огню и памятнику Ленину в Петрозаводске, а также призывают жителей Карелии, которым дорог праздник 7 ноября, последовать их примеру и вывесить на балконах красные флаги.