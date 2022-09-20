Власти Карелии запустят железнодорожный маршрут и автобусные рейсы из-за ремонта моста

Правительство Карелии выделит дополнительные автобусы и введет железнодорожный маршрут на время ремонта Майгубского моста.

С 24 сентября стартуют ремонтные работы на Майгубском мосту, информирует Минтранс Карелии. В связи с тем, что демонтаж и строительство нового моста будут выполнены без сооружения временной переправы, движение будет перекрыто.

Автодорога между Сегежей и Надвоицами пройдет в объезд через трассу «Кола», будет изменено движение общественного транспорта. Расписание движения муниципальных автобусов размещено на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района. Дополнительные автобусы на этот маршрут уже выделены, заявили в министерстве.

На период ремонтных работ, ориентировочно с 1 октября, на участке Сегежа-Надвоицы также будет курсировать пригородный поезд.