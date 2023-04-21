Власти Карелии защитили господдержку молочных совхозов в судах трех инстанций

Правительство Карелии более трех лет доказывало частным совхозам, что имеет право поддерживать государственных сельхозпроизводителей.

Арбитражные суды трех инстанций несколько лет разбирались с исками карельских частных совхозов на правительство Карелии, где оказывают поддержку государственным предприятиям в сфере молочного животноводства.



Все суды встали на сторону карельских властей. О том, почему частники выступили против субсидий своим коллегам, причем тут защита конкуренции и какую позицию в громком деле заняла Генеральная прокуратура - читайте в нашем материале «Господдержка - не частное дело».