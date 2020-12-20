Власти Костомукши объявили об отмене карантина по коронавирусу в группе одного из детсадов города

Администрация Костомукши сообщила об открытии одной из групп детского сада "Золотой ключик", закрытой ранее из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета Вконтакте.

"В связи с выходом основного педагогического состава...возобновляет свою работу группа № 2", - говорится в сообщении.

Ранее власти Костомукши объявляли о закрытии нескольких групп в двух детских садах города.

Администрация обратилась к родителям детей с просьбой соблюдать "масочный" режим и другие меры профилактики.