Власти Ленобласти не подтвердили информацию об убийстве медведем грибника

Чиновники сообщили, что новость об ужасном происшествии в Ломоносовском районе является фейком.
В комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти не подтвердили информацию о нападениимедведя на грибника.
«Сообщаем, что данная информация является фейком. Фотографии с „места происшествия“ сделаны два года назад в Приморье», — цитирует чиновников портал 78.ru.
Напомним, ранее на сайте online47.ru появилась информация о том, что медведь насмерть загрыз грибника в лесу в Ломоносовском районе Ленобласти.
Лесной хищник отгрыз грибнику ногу. Мужчина погиб.
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