Власти Ленобласти не подтвердили информацию об убийстве медведем грибника

Чиновники сообщили, что новость об ужасном происшествии в Ломоносовском районе является фейком.

В комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти не подтвердили информацию о нападениимедведя на грибника.

«Сообщаем, что данная информация является фейком. Фотографии с „места происшествия“ сделаны два года назад в Приморье», — цитирует чиновников портал 78.ru.



Напомним, ранее на сайте online47.ru появилась информация о том, что медведь насмерть загрыз грибника в лесу в Ломоносовском районе Ленобласти.



Лесной хищник отгрыз грибнику ногу. Мужчина погиб.