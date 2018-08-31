Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
06:40, 31 Августа 2018

Власти Ленобласти открестились от мусора в Пряже

По теме

"Биг Бен" в Петрозаводске пошел трещинами
31.08.18 07:20
В Карелии ученые обнаружили археологические памятники
31.08.18 07:15
Медведев обсудит расходы бюджета до 2021 года на развитие регионов, в том числе Карелии
31.08.18 07:14
Все новости
Загрузка...

Начальник управления по обращению с отходами Ленобласти Николай Борисов прокомментировал ситуацию с отходами в Карелии.

Напомним, в Пряжу, по данным властей Карелии, в нарушении закона ввозился мусор из Ленинградской области. В середине августа в региональное отделение ОНФ обратились жители поселка, обеспокоенные состоянием полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенного в 1 км от населенного пункта. Жители страдали от сильного запаха, причиной которого являлась быстро растущая частная свалка. Состояние полигона, куда ежедневно привозят ТКО до 20 мусоровозов, вызывала массу вопросов у жителей Пряжинского района. Затем один из мусоровозов обстреляли, местные жители решили собраться на народный сход.

24 августа глава республики Артур Парфенчиков лично побывал в Пряже, чтобы на месте разобраться с ситуацией, связанной с незаконными действиями одного из операторов по размещению отходов - ООО "Полигон". По итогам выездного совещания Парфенчиков дал поручение природоохранной прокуратуре совместно с МВД республики и ГИБДД ужесточить контроль заезда мусоровозов из Ленобласти на пряжинскую свалку, а министерству природных ресурсов и экологии вместе с Росприроднадзором необходимо определить объемы завезенного в Карелию мусора и подготовить иск о понуждении ООО "Полигон" к вывозу отходов из Карелии. Специалисты уже обследуют свалку на наличие опасных отходов, в том числе медицинских.

"По факту завоза бытового мусора с территории Ленинградской области в поселок Пряжа Республики Карелия сообщаю, что юридическое лицо, осуществлявшее транспортировку отходов и владеющее транспортными средствами, зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Ленинградская область не имеет отношения к инциденту и выступает в этой ситуации в качестве транзитного региона, по территории которого осуществлялась перевозка отходов", - сказал начальник управления по обращению с отходами Ленобласти Николая Борисова.

"Обращаю внимание представителей СМИ на некорректность использования формулировок о направлении в Республику Карелия мусора из Ленинградской области", - отметил чиновник.

По теме

"Биг Бен" в Петрозаводске пошел трещинами
31.08.18 07:20
В Карелии ученые обнаружили археологические памятники
31.08.18 07:15
Медведев обсудит расходы бюджета до 2021 года на развитие регионов, в том числе Карелии
31.08.18 07:14
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
27.08.2018, 14:54
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа?
27.08.2018, 14:12
Мэрия ищет тех, кто посадил в Петрозаводске ложноплатановый клен
28.08.2018, 08:05
В Петрозаводске 30 человек отравились неизвестными веществами
26.08.2018, 11:27
Соцсети: Атаки волков на Суоярви продолжаются
25.08.2018, 11:35
Парфенчиков потребовал вывезти обратно питерские отходы, привезенные на свалку в Пряжу

Аналитика

29.08.2018 16:06
Обществоведение
"Где произошла потеря ребенка?" 3
Глава Карелии Артур Парфенчиков впервые рассказал, что думает о подростке, подозреваемом в поджоге Успенской церкви.
Финансовая задачка: как собраться в университет
29.08.2018 10:57
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 13
27.08.2018 14:54
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Вся аналитика

Чтиво

28.08.2018 10:00
Без политики
Робот – это не игрушка
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 4
16.08.2018 11:13
архив чтиво

Медиа

Фестиваль красок в Петрозаводске
27.08.2018 10:57
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»