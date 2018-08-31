Власти Ленобласти открестились от мусора в Пряже

Начальник управления по обращению с отходами Ленобласти Николай Борисов прокомментировал ситуацию с отходами в Карелии.

Напомним, в Пряжу, по данным властей Карелии, в нарушении закона ввозился мусор из Ленинградской области. В середине августа в региональное отделение ОНФ обратились жители поселка, обеспокоенные состоянием полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенного в 1 км от населенного пункта. Жители страдали от сильного запаха, причиной которого являлась быстро растущая частная свалка. Состояние полигона, куда ежедневно привозят ТКО до 20 мусоровозов, вызывала массу вопросов у жителей Пряжинского района. Затем один из мусоровозов обстреляли, местные жители решили собраться на народный сход.

24 августа глава республики Артур Парфенчиков лично побывал в Пряже, чтобы на месте разобраться с ситуацией, связанной с незаконными действиями одного из операторов по размещению отходов - ООО "Полигон". По итогам выездного совещания Парфенчиков дал поручение природоохранной прокуратуре совместно с МВД республики и ГИБДД ужесточить контроль заезда мусоровозов из Ленобласти на пряжинскую свалку, а министерству природных ресурсов и экологии вместе с Росприроднадзором необходимо определить объемы завезенного в Карелию мусора и подготовить иск о понуждении ООО "Полигон" к вывозу отходов из Карелии. Специалисты уже обследуют свалку на наличие опасных отходов, в том числе медицинских.

"По факту завоза бытового мусора с территории Ленинградской области в поселок Пряжа Республики Карелия сообщаю, что юридическое лицо, осуществлявшее транспортировку отходов и владеющее транспортными средствами, зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Ленинградская область не имеет отношения к инциденту и выступает в этой ситуации в качестве транзитного региона, по территории которого осуществлялась перевозка отходов", - сказал начальник управления по обращению с отходами Ленобласти Николая Борисова.

"Обращаю внимание представителей СМИ на некорректность использования формулировок о направлении в Республику Карелия мусора из Ленинградской области", - отметил чиновник.