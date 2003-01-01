Власти начали проверку по факту свалки отходов камнеобработки в Онежское озеро в Петрозаводске

В районе Ключевая в Петрозаводске свежие отходы камнеобработки сваливают прямо в Онежское озеро, рассказал горожанин.

Житель Петрозаводска зафиксировал складирование отходов камнеобработки прямо на берегу Онежского озера, в том числе в воду. Фото он опубликовал в соцсети.

— Сегодня, прогуливаясь по берегу нашего любимого и родного Онего, опять наблюдал, как в его воды хоронятся отходы камнеобработки. И ведь происходит это уже на протяжении долгого времени, весь берег озера завален свежим околом. Вываливает этот безостановочный конвеер в бездонную акваторию без конца и края. И напоминает это всё обыкновенную банальную утилизацию, — написал житель Петрозаводска.

Ситуацию прокомментировали в Минприроды Карелии. Там отреагировали на информацию в СМИ и в соцсетях.

— Так как Онежское озеро является объектом федерального уровня надзора, наши специалисты оперативно направили информацию в Балтийско-Арктическое межрегиональное Управление Росприроднадзора для того, чтобы коллеги проверили указанный факт и приняли соответствующие меры реагирования, — сообщили в министерстве.