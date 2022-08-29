Власти намерены договориться с РЖД об увеличении числа «Орланов» на севере Карелии

Правительство Карелии рассчитывает, что РЖД увеличат количество рейсов рельсовых автобусов «Орлан» между поселком Муезерский и Костомукшей.
Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков во время поездки в Муезерский район.
«Орланы» на данном направлении были запущены в текущем году.
«Одна из главных задач в Муезерском районе — обеспечение транспортной доступности. С представителями железной дороги будем работать над тем, чтобы „Орланы“ курсировали чаще. Постараемся сделать расписание более удобным для жителей», — сказал Парфенчиков.
Он поручил муниципальным властям собрать от населения предложения о графике движения рельсовых автобусов.
Кроме того, региональные власти намерены добиться включения наиболее важных участков дорог в Муезерском районе в сеть опорных дорог России и искать финансовые источники для приведения в порядок дороги от федеральной трассы до райцентра.
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