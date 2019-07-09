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Новости. Общество
22:00, 09 Июля 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Власти намерены отслеживать зарплаты российских учителей

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Минпросвещения вместе с Минтрудом обсуждает идею создания рабочей группы, которая займется отслеживанием уровня зарплаты учителей.

Об инициативе ведомств рассказала замминистра просвещения Татьяна Синюгина на заседании комитета по образованию и науке. Один из присутствовавших депутатов спросил, намерено ли министерство что-то делать для поддержания базового оклада учителей в регионах, сообщает "Коммерсантъ".

"На сегодняшний день мы эту тему с коллегами не только обсуждаем, мы ее разрабатываем. У нас будет создана рабочая группа, сегодня уже общались с коллегами из Министерства труда и социальной защиты с тем, чтобы мы начинали этот вопрос прорабатывать и понимать, какие у нас будут как позитивные, так и те последствия, над которыми нам нужно работать", — сообщил замглавы Минпросвещения.

Ранее на парламентских слушаниях министр просвещения Ольга Васильева признала, что базовая (гарантированная) зарплата учителя иногда составляет всего 10% средней заработной платы в регионе, тогда как должна составлять не менее 70%. Эксперты считают необходимым зафиксировать базовую ставку учителя на уровне двух минимальных размеров оплаты труда.

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