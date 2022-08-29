Власти намерены принять решение о включении алкоголя в параллельный импорт

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал принять в сентябре решение о включении алкоголя в параллельный импорт.

Решение по вопросу включения алкогольной продукции в перечень товаров для параллельного импорта необходимо принять до конца сентября. Об этом заявил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах международного форума Innofood, информирует ТАСС.

Как пояснил он, такая инициатива связана с необходимостью пополнить ассортимент торговых сетей «теми традиционными продуктами, которые всегда были на полках». «Если это будет к Новому году, то это уже бесполезное включение. Потому что они не успеют даже закупиться, поэтому я думаю, что до конца месяца нужно принять взвешенное решение: да, нет или какие-то позиции», — сказал Мантуров.

При этом, по его словам, что у федеральных органов исполнительной власти разные позиции по данному вопросу. «Мы выставили это на обсуждение, все должны прийти к общему знаменателю, потом будет принято решение. Поэтому мы в данном случае занимаем нейтральную позицию: мы хотели сначала собрать все мнения коллег по правительству и по потребительскому сектору, а потом уже принимать какие-то взвешенные решения», — добавил Мантуров.

Как сообщалось ранее, Минпромторг РФ предложил внести в перечень для параллельного импорта некоторые алкогольные напитки. Согласно проекту документа, планируется импортировать вина, шампанское и крепкие алкогольные напитки известных брендов. В частности, в обновленный перечень для параллельного импорта могут войти такие бренды, как Martini, Moet, Jagermeister, White Horse, Gancia, Mondoro, Bacardi и другие.