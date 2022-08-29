Власти намерены снести 100 аварийных деревьев в Петрозаводске за миллион рублей

На сайте госзакупок появилась информация о планах властей провести масштабный снос аварийных деревьев в столице Карелии.

Власти ищут подрядчика, который выполнит работы по сносу аварийных деревьев, расположенных на территориях общего пользования Петрозаводского городского округа. Максимальная цена контракта составляет один миллион рублей. Информация об этом содержится на сайте Госзакупок. Заявка размещена муниципальным казенным учреждением Петрозаводского городского округа «Петроснаб».

Контракт предполагает работы по сносу 100 аварийных деревьев, расположенных на территориях общего пользования Петрозаводского городского округа. Исполнителю предстоит произвести снос аварийных деревьев, уборку места производства работ, в том числе с вывозом порубочных остатков, фрезеровку пней и засыпку мест фрезеровки свежим растительным грунтом.

Территории выполнения работ будут определяться по заявкам заказчика, говорится в документации закупки.