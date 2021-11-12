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Власти намерены создать в Карелии центр привлечения иностранных инвестиций за 5 млн рублей

Новости. Политика
16:13, 26 Ноября 2021
фото: Столица на Онего

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В парламент Карелии поступил проект закона, регламентирующий участие республики в автономной некоммерческой организации «Центр привлечения иностранных инвестиций в Республику Карелия».

Текст проекта постановления Заксобрания региона «О согласовании решения Правительства Республики Карелия об участии Республики Карелия в автономной некоммерческой организации «Центр привлечения иностранных инвестиций в Республику Карелия» опубликован на сайте парламента. На рассмотрение депутатов выставлен вопрос о согласовании решения правительства об участии республики  в автономной некоммерческой организации.

Принятие решения о создании данной организации повлечет дополнительные расходы  из бюджета Карелии в этом году в размере 5 млн рублей.

В пояснительной записке указано, что учредителем предполагаемой организации должна стать Республика Карелия. Основной целью структуры является оказание услуг по привлечению иностранных инвестиций в регион. Также в записке указано, что создаваемая организация будет вести обособленную деятельность за рубежом.

«Предметом деятельности созданной организации является реализация мероприятий по организации и проведению на территории зарубежных стран международных мероприятий в целях презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала Республики Карелия, включая публикацию информационных материалов, организацию встреч и переговоров с иностранными инвесторами. При этом деятельность организации по привлечению инвестиций за рубежом будет осуществляться обособленно от деятельности, осуществляемой на территории Республики Карелия», — гласит текст пояснительного документа.

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Комментарии

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Штази
2021-11-26 18:35:48
Уже были такие структуры, с 1991 года регулярно, названия другие, а цель всегда одна и та же. Понятно, какая...
карел
2021-11-26 18:03:03
Устроили из региона кормушку для слабо- одаренных чинуш , депутатов и отпрысков . На большее мозгов не хватает .
zanoza
2021-11-26 17:34:22
Не оправдывают себя всевозможные центры и корпорации, а их всё создают и создают. Вот с таким бы усердием создавали промышленные предприятия с государственным участием, потому как частный бизнес это не потянет. Так не заточена на развитие экономики власть региона, однако. Вот и создают "Рога и копыта" местного значения.
Мозг
2021-11-26 17:32:36
Ржачка,не более и не менее....
Leopol'd
2021-11-26 17:21:54
У кого-то дети подросли?
У нас же есть "корпорация развития"! Она не может нанять людей для "привлечения иностранных инвестиций"?!
Сергеич
2021-11-26 17:20:38
А чего, создадут. За 5 лимонов-то... Вот насчет инвестиций, это вопрос совсем другой.
Бриг
2021-11-26 17:09:59
Число кормящихся за счет скудного бюджета с каждым днем растет . Работать и зарабатывать никто не хочет .
Саныч
2021-11-26 16:48:47
Еще нужен Центр противодействия оттоку иностранных инвестиций. А над ними - Всеобщий Центр контроля за Центрами. Тогда точно заживем.
кир
2021-11-26 17:40:23
Саныч, точно.))
Добрый день
2021-11-26 16:25:35
Понятно, ещё одна бесполезная структура " ин.агент", для своих "кумовскиз" из системы, мало "корпорации развития", ничего не развивающей,но сжимающей сотни миллионов рублей, теперь ещё и это....оно....
Печально....
Бриг
2021-11-26 17:12:06
Добрый день, чиновники проработавшие в фискальных органах зарабатывать не могут по определению , ибо приучены только тратить
Гость
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