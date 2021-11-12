Власти намерены создать в Карелии центр привлечения иностранных инвестиций за 5 млн рублей

В парламент Карелии поступил проект закона, регламентирующий участие республики в автономной некоммерческой организации «Центр привлечения иностранных инвестиций в Республику Карелия».

Текст проекта постановления Заксобрания региона «О согласовании решения Правительства Республики Карелия об участии Республики Карелия в автономной некоммерческой организации «Центр привлечения иностранных инвестиций в Республику Карелия» опубликован на сайте парламента. На рассмотрение депутатов выставлен вопрос о согласовании решения правительства об участии республики в автономной некоммерческой организации.

Принятие решения о создании данной организации повлечет дополнительные расходы из бюджета Карелии в этом году в размере 5 млн рублей.

В пояснительной записке указано, что учредителем предполагаемой организации должна стать Республика Карелия. Основной целью структуры является оказание услуг по привлечению иностранных инвестиций в регион. Также в записке указано, что создаваемая организация будет вести обособленную деятельность за рубежом.

«Предметом деятельности созданной организации является реализация мероприятий по организации и проведению на территории зарубежных стран международных мероприятий в целях презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала Республики Карелия, включая публикацию информационных материалов, организацию встреч и переговоров с иностранными инвесторами. При этом деятельность организации по привлечению инвестиций за рубежом будет осуществляться обособленно от деятельности, осуществляемой на территории Республики Карелия», — гласит текст пояснительного документа.