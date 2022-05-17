Власти намерены вложить в ремонт здания правительства Карелии почти миллион рублей

Республиканские власти планируют отремонтировать вход в помещения Минфина Карелии, забор и цокольный этаж за 903 тысячи рублей.

Управление делами правительства республики занято поиском подрядчика, который выполнит работы по текущему ремонту фасада здания, расположенного на проспекте Ленина, 19. В этом помещении располагается карельское правительство, с торца находится вход в министерство финансов. Максимальная цена контракта — 903 тыс. 348 рублей. Источником финансирования является бюджет Карелии. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Победителю аукциона предстоит отремонтировать цоколь главного корпуса, фасад и козырек входа Минфина, а также забор у здания. В смете указано, что исполнители работ должны оштукатурить и покрасить объект, отремонтировать крыльцо Минфина.

Работы необходимо выполнить в течение 25 рабочих дней с даты заключения контракта, говорится в техническом задании.

Ранее сообщалось, что фойе здания правительства Карелии предполагалось отделать венецианской штукатуркой за 6,8 млн рублей