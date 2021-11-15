Власти нашли нарушения при строительстве гостиницы на проспекте Ленина в Петрозаводске

Госкомитет Карелии по жилищному надзору после выездной проверки выявил ряд нарушений при строительстве здания гостиницы на проспекте Ленина в Петрозаводске.

В ходе проверки выявлены нарушения, касающиеся организации строительства на стройплощадке и несоответствия выполненных работ требованиям проектной документации. Не в полной мере выполняются и мероприятия по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости к строящемуся объекту. Информация об этом содержится в паблике Госкомитета.

Для устранения нарушений в адрес генерального подрядчика направлено предписание. Рассматривается вопрос о привлечении подрядчика к административной ответственности.

В настоящее время на объекте субподрядчик завершил работы по погружению шпунтового ограждения, выполняется устройство пристенного дренажа, устройство котлована и основания под фундаменты.

Напомним, на проспекте Ленина возводят здание гостиницы. Ранее жильцы соседних домов чувствовали вибрацию от производимых работ, отмечали скачки напряжения и ощущали запах газа. Люди жаловались мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому.

Сообщалось, что прокуратура республики организовала проверку о возможных нарушениях законодательства при строительстве гостиницы на проспекте Ленина, 10.