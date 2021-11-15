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Власти нашли нарушения при строительстве гостиницы на проспекте Ленина в Петрозаводске

Новости. Общество
14:45, 16 Ноября 2021
фото: Госкомитет Карелии по жилищному надзору / ВК

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Госкомитет Карелии по жилищному надзору после выездной проверки выявил ряд нарушений при строительстве здания гостиницы на проспекте Ленина в Петрозаводске.

В ходе проверки выявлены нарушения, касающиеся организации строительства на стройплощадке и несоответствия выполненных работ требованиям проектной документации. Не в полной мере выполняются и мероприятия по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости к строящемуся объекту. Информация об этом содержится в паблике Госкомитета.

Для устранения нарушений в адрес генерального подрядчика направлено предписание. Рассматривается вопрос о привлечении подрядчика к административной ответственности.

В настоящее время на объекте субподрядчик завершил работы по погружению шпунтового ограждения, выполняется устройство пристенного дренажа, устройство котлована и основания под фундаменты. 

Напомним, на проспекте Ленина возводят здание гостиницы. Ранее жильцы соседних домов чувствовали вибрацию от производимых работ, отмечали скачки напряжения и ощущали запах газа. Люди жаловались мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому.

Сообщалось, что прокуратура республики организовала проверку о возможных нарушениях законодательства при строительстве гостиницы на проспекте Ленина, 10.

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Комментарии

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Сеня
2021-11-16 18:14:12
Там места то строить нет , пятачок земли . Кто то из-за бабла совсем голову потерял . Что там проверять , прикрыть стройку и сделать фонтан .
David.
2021-11-16 16:27:25
как ни крути, а место -полное говно! Хоть для жизни, хоть для конторы. Оно годно только для сквера!
David.
2021-11-16 15:19:26
Покажите мне того наркомана, который пойдет жить в гостинице на центральной улице, при таком разнообразии возможностей???
Саныч
2021-11-16 15:41:43
David., и не говори. Шум, вонь от машин.
Полезный
2021-11-16 15:23:12
David., например сам владелец гостиницы.
amez
2021-11-16 15:59:53
Полезный, о том и речь. Были у нас примеры, когда строили якобы одно, а потом лёгким росчерком пера... Тут хозяину много места будет (хотя не факт, кто там хозяин?), но ещё пара-тройка квартир получится, вполне.
Гость
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