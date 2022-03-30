Власти назвали пять краткосрочных приоритетов развития России в условиях санкций

Власти России определили пять краткосрочных приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций.

Об этом премьер-министр страны Михаил Мишустин рассказал во время отчета правительства в Госдуме, информирует ТАСС.

«Для себя мы определили пять сквозных, основных приоритетов на краткосрочную перспективу, которыми занимались последние недели», — сказал он.

Первый приоритет — обеспечить бесперебойную деятельность предприятий, второй — расширить свободу предпринимательства внутри страны, третий — «поддержать тех, кто особенно уязвим». Четвертым приоритетом Мишустин назвал обеспечение насыщенности российского рынка товарами, а пятым — необходимые секторальные меры поддержки.