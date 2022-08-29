Власти назвали причину пожара, уничтожившего многоквартирный дом в Петрозаводске

Причиной пожара в двухэтажном деревянном доме, произошедшего 14 сентября в Петрозаводске, стало замыкание в электрооборудовании.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города руководитель Единой дежурно-диспетчерской службы Вадим Измайлов.

По его словам, проверка показала, что очаг возгорания находился в электрическом щите одной из квартир. По словам Измайлова, в этой квартире проживали люди «ведущие асоциальный образ жизни».

Как сообщалось ранее, пожар на переулке Широкий произошел 14 сентября около девяти часов вечера. Дом пострадал настолько сильно, что его придется расселять. Девять человек, в том числе двоих детей поселили в общежитии спортшколы. Остальные жильцы уехали к родственникам.