Власти назвали улицы Петрозаводска, где в ближайшее время разберут тротуар и вскроют проезжую часть
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В Петрозаводске продолжается ремонт дорог и тротуаров, сообщили в администрации города.
Основные мероприятия проходят в центре города. Также начинаются работы в микрорайоне Кукковка.
В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" сегодня продолжается ремонт тротуаров на улицах Шотмана и Пушкинской. На Шотмана специалистами ЗАО "АБЗ-Дорстрой" также запланировано фрезерование проезжей части.
В ночь с 14 на 15 июня начнется устройство верхних слоёв покрытия по улице Красноармейской и на площади Гагарина. Эти работы продолжатся и в выходные дни.
Одновременно в Петрозаводске ведётся "ямочный" ремонт дорог.
Муниципальный контракт заключен с подрядчиком ИП Мосоян Р.С. В ближайшее время будет разобрана пешеходная дорожка между домом №21 по улице Ровио и домом №15 по проспекту Комсомольскому. Также начнутся работы по разборке покрытия Ишанинского проезда и Порожкового переулка. После этого подрядчик приступит к асфальтированию этих объектов.
Администрация Петрозаводска предупреждает водителей о возможных затруднениях движения в связи с дорожными работами.
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