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Новости. Общество
13:13, 14 Июня 2019
фото: Администрация Петрозаводска

Власти назвали улицы Петрозаводска, где в ближайшее время разберут тротуар и вскроют проезжую часть

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В Петрозаводске продолжается ремонт дорог и тротуаров, сообщили в администрации города.

Основные мероприятия проходят в центре города. Также начинаются работы в микрорайоне Кукковка.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" сегодня продолжается ремонт тротуаров на улицах Шотмана и Пушкинской. На Шотмана специалистами ЗАО "АБЗ-Дорстрой" также запланировано фрезерование проезжей части.

В ночь с 14 на 15 июня начнется устройство верхних слоёв покрытия по улице Красноармейской и на площади Гагарина. Эти работы продолжатся и в выходные дни.

Одновременно в Петрозаводске ведётся "ямочный" ремонт дорог.

Муниципальный контракт заключен с подрядчиком ИП Мосоян Р.С. В ближайшее время будет разобрана пешеходная дорожка между домом №21 по улице Ровио и домом №15 по проспекту Комсомольскому. Также начнутся работы по разборке покрытия Ишанинского проезда и Порожкового переулка. После этого подрядчик приступит к асфальтированию этих объектов.

Администрация Петрозаводска предупреждает водителей о возможных затруднениях движения в связи с дорожными работами.

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