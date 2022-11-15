Власти не смогли поделить линию освещения вдоль трассы – и поселок в Карелии погрузился во тьму

Шуйское сельское поселение в Карелии погрузилось во тьму из-за того, что власти не могут поделить, кому принадлежит линия освещения.

Жители Шуйского сельского поселения осенью 2022 года столкнулись с неожиданной проблемой. В населенном пункте в ряде мест перестали гореть фонари. Проблема коснулась, прежде всего, участков вдоль центральных улиц населенного пункта, бывших ранее частью федеральной трассы.

С редакцией «Столицы на Онего» связалась жительница станции Шуйская, входящей в состав поселения. Она и рассказала об отсутствии света на улицах поселения. Причиной, по ее словам, являлось то, что власти не могли поделить линию освещения вдоль трассы. После перевода трассы из федеральной собственности в региональную линия осталась бесхозной, и надо было решать, кто будет платить за свет. Как объяснила жительница Шуйской, ранее электроэнергию оплачивала администрация поселения, но начиная с этой осени платить поселение перестало. А региональный оператор также не взял линию «под свое крыло». В результате жители остались без света. Особенно опасная ситуация сложилась со школьниками — их забирал в другой поселок и привозил обратно автобус, но до него детям приходилось идти зачастую в полной темноте.

Проблема проявилась на станции Шуйская особенно остро еще и потому, что бывшая федеральная трасса составляет, по сути, единственную улицу, вдоль которой расположен населенный пункт. И отсутствие света на ней погружает в темноту всю станцию.

Для обсуждения этого вопроса на станции Шуйская местные жители организовали собрание, куда были приглашены представители КУ РК «Управтодор РК», уполномоченный по правам ребенка, глава Прионежского района и депутат Заксобрания Карелии.

Что происходило на собрании, читайте здесь.