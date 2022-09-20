Власти не станут компенсировать мобилизованным покупку личного обмундирования

Мобилизованные и их семьи, которые покупают обмундирование и медикаменты за свой счет, не получат компенсаций расходов.

Об этом сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф».

Согласно данным портала, отказ связан с тем, что призванных граждан обеспечивают «всем необходимым для прохождения службы».

«Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и так далее является их личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена», — сказано в сообщении на «Объясняем.рф».