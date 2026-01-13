Власти не видят волков, а школьник по-прежнему ходит по опасной дороге

К обсуждению проблемы подключилось Министерство природы Карелии.

Ситуация с безопасностью школьника из посёлка Виданы Пряжинского района, который вынужден ходить по дороге, где видели хищников, остаётся нерешённой. К обсуждению подключилось Министерство природы Карелии.

Ведомство в ответе от 13 января сообщило, что в последние недели официальных обращений от жителей о выходе волков в Виданы не поступало. При этом в распоряжении редакции есть видео от 24 декабря 2025 года, на котором запечатлены два волка на дороге, которой пользуются жители.

В Минприроды также уточнили, что в республике продолжается охота на волков в рамках выданных разрешений, в том числе вблизи населённых пунктов, где фиксировались случаи выхода зверей.

Ранее детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев заявил, что необходимо «урегулировать ситуацию с разгуливающими по посёлку хищниками», а ответственность за сопровождение ребёнка до автобуса ложится на взрослых.

Таким образом, власти признают наличие общей проблемы с волками в районе, но не подтверждают конкретную угрозу в Виданах, в то время как местные жители располагают видеодоказательствами. Вопрос безопасной доставки ребёнка в школу остаётся открытым.

Ранее мы сообщали о ситуации с волками, которые появились на улице, по которой 2,5 километра десятиклассник ходит до остановки школьного автобуса. Минобразования и спорта Карелии в связи с этой ситуацией сообщило, что для ребенка разработан индивидуальный образовательный план, который предусматривает начало занятий со второго-третьего урока. То есть ребенку официально разрешено опаздывать. Это позволит родителям осуществлять подвоз ребенка самостоятельно, — уточнили в официальном ответе «Столице на Онего».

Кстати, родители школьников из посёлка Берёзовка, которые учатся в школе № 8 Кондопоги, также столкнулись с проблемой. Уже несколько месяцев они оплачивают такси до школы, тратя от 420 до 720 рублей в день.