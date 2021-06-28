Власти не знают, кто владеет многими объектами недвижимости в Карелии

Органы исполнительной власти и местного самоуправления Карелии приступили к работе по выявлению правообладателей многочисленных объектов недвижимости, о владельцах которых нет сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Об этом сообщили в региональном Управлении Росреестра по Республике Карелия.

Работа проводится согласно Дорожной карте по наполнению ЕГРН недостающими сведениями об объектах недвижимости. «Одним из самых масштабных мероприятий Дорожной является выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, связанных со вступления в силу Закона № 518-ФЗ. Основная работа по выявлению правообладателей ляжет на плечи органов исполнительной власти и органов местного самоуправления», — говорится в сообщении. Кроме того, сформированы перечни объектов недвижимости, в которых отсутствуют характеристики, позволяющие определить их кадастровую стоимость. Подробнее об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».