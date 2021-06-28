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Власти не знают, кто владеет многими объектами недвижимости в Карелии

Новости. Общество
10:35, 29 Июня 2021
фото: pixabay

Органы исполнительной власти и местного самоуправления Карелии приступили к работе по выявлению правообладателей многочисленных объектов недвижимости, о владельцах которых нет сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Об этом сообщили в региональном Управлении Росреестра по Республике Карелия.

Работа проводится согласно Дорожной карте по наполнению ЕГРН недостающими сведениями об объектах недвижимости.

«Одним из самых масштабных мероприятий Дорожной является выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, связанных со вступления в силу Закона № 518-ФЗ. Основная работа по выявлению правообладателей ляжет на плечи органов исполнительной власти и органов местного самоуправления», — говорится в сообщении.

Кроме того, сформированы перечни объектов недвижимости, в которых отсутствуют характеристики, позволяющие определить их кадастровую стоимость.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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кир
2021-06-29 11:00:09
Это в цифровом веке? Не смешите моего кота. Как были врунами, воспитанными на сказках, так ими и остались.
театральный критик
2021-06-29 10:51:10
Кому принадлежит агрекалчнутый сарай ? Не удивлюсь если госдепу
Leopol'd
2021-06-29 11:03:03
театральный критик, не прекратишь бухать так и белочке и чертятам не удивишься.
театральный критик
2021-06-29 11:17:17
Leopol'd/сашка, подари своей агрекалчнутой подружке на юбилей шерстяные носки в кеды.
Гость
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