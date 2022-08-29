Власти обещают поддержку компаниям, готовым снимать кино в Карелии

Кинематографисты, готовые снимать ленты в Карелии, могут претендовать на финансовую поддержку.

Организации кинематографии, снимающие фильмы в Карелии, смогут компенсировать до 20% от фактической суммы затрат на производство национального фильма. Об этом информирует Минэк республики.

Сообщается, что на текущий год из республиканского бюджета на эти цели предусмотрено 10 млн рублей.

«Еще больше карельских пейзажей появятся в национальных фильмах», — предполагает Минэк. В министерстве считают, что положительным эффектом от запуска программы должно стать создание новых рабочих мест, а также привлечение туристов и инвестиций в регион.

Союз кинематографистов Карелии, в свою очередь, информирует, что Минкульт объявил о начале приёма заявок для предоставления из бюджета республики субсидий на мероприятия по производству национальных фильмов.

«Участниками конкурсного отбора могут стать организации кинематографии (юридические лица, кроме некоммерческих организаций), которые осуществляют создание национального фильма или его части на территории Республики Карелия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что популярный фестиваль «Кинотавр» не состоится в этом году.