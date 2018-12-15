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Новости. Общество
09:20, 15 Декабря 2018
фото: pixabay.com

Власти обещают подключить все соцучреждения Карелии к Интернету к 2020 году

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По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова, в течение двух лет все социальные учреждения Карелии будут подключены к высокоскоростному интернету.

Об этом Носков заявил на заседания Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, передает республиканский Минтранс.

По словам министра, на сегодняшний день доля пользователей сети Интернет в Карелии составляет 76% населения; более 80% проживает на территориях, которые покрыты сигналом LTE (сотовая связь 4-го поколения).  

"Сейчас мы активно работаем над подключением к широкополосному интернету социальных учреждений – им уже пользуются все больницы республики, по оптоволокну подключаются ФАПы. В 2017 году подключен 61 объект здравоохранения, в 2018 – еще 11 организаций. В течение последующих двух лет планируется подключение по высокоскоростным линиям всех социальных учреждений, а это значит, что высокоскоростной интернет придет в каждый населенный пункт", - заявил министр Константин Носков.

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