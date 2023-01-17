Власти обещают построить в Карелии комплекс по переработке мусора за 3,5 млрд рублей

Комплекс по переработке отходов мощностью 190 тысяч тонн мусора в год планируют построить в Прионежском районе Карелии.

Комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей планируют построить в Карелии, говорится в пресс-релизе Российского экологического оператора.



«Объект «Прионежский» создается в рамках концессионного соглашения. Стоимость проекта составляет более 3,5 миллиардов рублей», - сообщает пресс-служба РЭО.



О перспективах строительства этого комплекса говорили на встрече гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева и главы Карелии Артура Парфенчикова. Мощность будущего завода - 190 тысяч тонн отходов в год.



«Создание объекта, который практически полностью покроет потребность региона, находится на стадии проектирования», - заявил Буцаев.



По его словам, в течение 2023 года будет подготовлена проектно-сметная документация и пройдены государственные экспертизы.



РЭО готов предоставить льготный заем концессионеру в размере до 95% от стоимости проекта. КПО должны построить в 2024 году, сообщила пресс-служба РЭО.



Напомним, ранее московская группа «ЭкоЛайн» стала соучредителем компании «Карельский экологический оператор» (КЭО), которая обслуживает в республике 600 тысяч человек и 7,5 тысячи предприятий.



Пока в Карелии 100% ТКО подлежат захоронению на полигонах. В планах КЭО - несколько мероприятий для организации цивилизованного сбора, сортировки и переработки мусора.



Так, к 2025 году планируется построить рядом с нынешним полигоном в Орзеге Прионежского района комплекс переработки отходов.



С его помощью в «ЭкоЛайне» намерены перейти на стопроцентную сортировку мусора с минимумом захоронения. В комплекс будут поступать отходы, собранные на территории республики.