Власти обещают стереть с лица Петрозаводска очередные гаражи

Администрация Петрозаводска призывает владельцев гаражей на Голиковке и Кукковке демонтировать незаконно установленные объекты.

Власти Петрозаводска информируют владельцев гаражей, расположенных у дома № 29 по улице Калинина и в районе дома № 25 по Комсомольскому проспекту, о необходимости снести постройки. Об этом сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

«Освободить земельные участки следует до 24 декабря своими силами и средствами. В противном случае гаражи демонтируют за счёт муниципального бюджета, а их владельцам придётся возместить средства, затраченные на снос объектов, публикацию уведомления в СМИ и оценку имущества», — говорится в сообщении мэрии.