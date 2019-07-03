Власти обещали убрать крупногабаритный мусор с помоек Петрозаводска

Муниципальная компания "Автоспецтранс" вывезет скопившийся на контейнерных площадках мусор, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация напоминает о необходимости заключать дополнительные договоры на утилизацию крупногабаритного мусора, не входящего в тариф на вывоз ТКО.

Согласно федеральному законодательству, в полномочия органов местного самоуправления входит обязанность создать места накопления отходов, ведение реестра таких контейнерных площадок, их содержание в части обращения с твердыми коммунальными отходами, если эти площадки находятся на общегородской территории, а также экологическое просвещение.

Но зачастую на контейнерных площадках скапливаются не только ТКО, но и крупногабаритный строительный мусор, ветки, автомобильные шины и другие отходы. Инициировать уборку такого мусора должны собственники. Для этого необходимо заключить договор с региональным оператором ООО "Автоспецтранс" на вывоз и утилизацию мусора. Автомобильные покрышки можно бесплатно сдать в специальный пункт рядом со второй проходной муниципального предприятия "Автоспецтранс" на Вытегорском шоссе, 82.

Между тем, на сегодняшний день на части городских площадок скопился мусор. Администрация приняла решение заключить договор с МУП "Автоспецтранс" на вывоз крупногабаритного мусора, не подпадающего под определение "твердые коммунальные отходы". Работы будут проведены на тех площадках, которые располагаются на территориях общего пользования.

"Обращение с этим видом отходов, которые не являются ТКО, как мы считаем, должны быть учтены в территориальной схеме обращения с отходами, которая находится на стадии обсуждения. Это виды отходов, на которые нельзя закрыть глаза, - отметила председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова. - В настоящее время мы организуем работу по ликвидации захламления контейнерных площадок с последующим предъявлением расходов полномочному региональному министерству".

Всего на территории Петрозаводска располагаются 520 контейнерных площадок, 252 из них находятся на придомовых территориях, 268 – на территориях общего пользования. Именно на них будет проведена работа.

Управляющие организации, чьи площадки захламлены, должны организовать вывоз мусора самостоятельно.

По всем вопросам можно получить консультацию в управлении жилищного хозяйства администрации по телефону 71-34-82.