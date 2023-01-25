Власти объяснили необходимость засекречивания данных о ситуации в российской экономике

Песков объяснил, что данные о состоянии экономики России были засекречены из-за политики Запада.

Ограничение доступа к экономической статистике вызвано гибридной войной против России, заявил газете Financial Times пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Ведется гибридная война против России, а также экономическая война. Поэтому в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные. Все, кому необходимо знать, все, кто участвует в процессе разработки экономической политики, имеют доступ ко всему диапазону данных, статистики и так далее», — сказал он.

Как утверждает газета, в российских властных кругах якобы идут дискуссии по поводу того, следует ли рассекречивать больше информации об экономической ситуации в стране.

Летом прошлого года Владимир Путин подписал закон, который позволяет отнести к государственной тайне информацию о размерах золотого запаса и валютных резервов России. Как отмечалось в пояснительной записке, это делается для того, чтобы избежать возможности получения этих сведений недружественными иностранными государствами.

После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял девять пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.

В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.