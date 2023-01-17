Появились объяснения причин резкого роста численности лосей в Карелии

Количество лосей в лесах Карелии за год выросло на 25% благодаря борьбе с браконьерами и волками.

Об этом сообщили в администрации Сортавальского городского поселения. Власти ссылаются на официальную статистику, подготовленную к встрече охотников и егерей с представителями Минприроды и Минсельхоза Карелии. На встрече обсуждались вопросы учета и контроля численности животного мира Карелии.

«Особо отмечен резкий рост численности особей лося в республике. За один год рост составил более 25%. Основные причины такого роста — полная ликвидация браконьерства. Создание кормовых баз, четкий контроль и регулирование численности волков», — сообщили в мэрии.