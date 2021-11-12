Власти объявили о ликвидации аварии, из-за которой жители поселка в Карелии 3 дня сидели без воды

Ремонтная бригада заменила насосное оборудование, из-за поломки которого без водоснабжения с 6 января оставался поселок Ласанен в Лахденпохском районе Карелии.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице правительства республики Вконтакте.

«Специалисты заменили насосное оборудование, проблема решится в течение часа. Пожарный автомобиль продолжает обеспечивать сельчан водой», — пояснили в правительстве.

Ранее жители поселка в группе «Лахденпохья — навсегда!» Вконтакте пожаловались, что ремонтная бригада не может устранить последствия аварии из-за отсутствия запчастей.