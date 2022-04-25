Власти объявили о резком снижении ставки по льготной ипотеке

Ставка по льготной ипотеке на новостройки будет снижена с 12% до 9% в ближайшие дни.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

«Что сегодня в фокусе? В первую очередь это ипотека. Вчера президентом Владимиром Владимировичем Путиным было дано указание изменить ставку по льготной ипотеке. В ближайшие дни она будет 9% для всех категорий граждан, которые хотят купить жилье на этапе стройки на всех территориях и регионах нашей страны», — сказал Стасишин. Ранее Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%, а также отметил необходимость продлить действие программы до конца 2022 года. С 1 апреля на фоне роста ключевой ставки ЦБ ставка по программе льготной ипотеки была увеличена с 7% до 12%. Кроме того, была увеличена предельная сумма кредита с 3 млн до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для остальных регионов максимальный размер кредита вырос до 6 млн рублей. Программа была запущена в апреле 2020 года и на сегодня действует до 1 июля 2022 года.