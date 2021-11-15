Власти объявили о завершении ликвидации аварии, из-за которой остался без электричества поселок в Карелии

Линии электропередачи в поселке Лендеры восстановлены, подключение жилых домов начнется в ближайшее время, сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

Из-за налипания снега на проводах 28 декабря произошли обрывы на двух линиях, поселок остался без электроснабжения.

«Большая протяженность линий и рыхлый снег, не позволяющий использовать снегоходы, потребовали длительного периода устранения аварийной ситуации… Работы завершены, планируется подключение», — написал Россыпнов на своей странице Вконтакте.