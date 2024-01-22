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Власти объявили об объединении школ Медвежьегорска

Новости. Общество
12:12, 24 Января 2024
фото: Максим Антипов / ВК

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До начала нового учебного года школы райцентра объединят в одно юридическое лицо.

В медвежьегорской школе № 1 провели собрание с педагогическим коллективом и руководством школ по вопросам объединения образовательных учреждений и предстоящему капитальному ремонту СОШ № 1.

Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава администрации района Максим Антипов. 

«До начала нового учебного года школы города Медвежьегорска объединятся в одно юридическое лицо, — написал чиновник. — Весной 2024 года начнется капитальный ремонт здания медвежьегорской школы № 1. Учебный процесс для учеников будет в третьей школе на улице Дзержинского, 18».

В сентябре 2024 года новое здание школы № 3 им. А. Фанягина примет учеников 5-11 классов.

После окончания капитального ремонта в СОШ № 1, ученики начальных классов продолжат занятия в отремонтированном здании по адресу: улица Карла Либкнехта, 20-А (первая школа).

Документы будущих первоклассников примут на базе школы им. А. Фанягина на Дзержинского, 18, ориентировочно с 19 марта.

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