Власти объявили об объединении школ Медвежьегорска

До начала нового учебного года школы райцентра объединят в одно юридическое лицо.

В медвежьегорской школе № 1 провели собрание с педагогическим коллективом и руководством школ по вопросам объединения образовательных учреждений и предстоящему капитальному ремонту СОШ № 1.



Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава администрации района Максим Антипов.



«До начала нового учебного года школы города Медвежьегорска объединятся в одно юридическое лицо, — написал чиновник. — Весной 2024 года начнется капитальный ремонт здания медвежьегорской школы № 1. Учебный процесс для учеников будет в третьей школе на улице Дзержинского, 18».



В сентябре 2024 года новое здание школы № 3 им. А. Фанягина примет учеников 5-11 классов.



После окончания капитального ремонта в СОШ № 1, ученики начальных классов продолжат занятия в отремонтированном здании по адресу: улица Карла Либкнехта, 20-А (первая школа).



Документы будущих первоклассников примут на базе школы им. А. Фанягина на Дзержинского, 18, ориентировочно с 19 марта.



