Власти объявили, кого еще освободят от мобилизации

Минобороны РФ освободило от частичной мобилизации мужчин с двумя детьми и женами на сроке беременности 22 недели.

Как сообщает Lenta.ru, об этом в среду, 26 октября, в своем Telegram-канале заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.

«Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, приняты», — сказала депутат.

Также парламентарий сообщила об еще одной поправке, согласно которой от призыва в рамках частичной мобилизации освобождаются отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей.