Власти обсудят возможность запрета на аборт девушкам до 18 лет без согласия родителей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать целесообразность запрета на аборт девушкам 15-18 лет без согласия родителей.

Как сообщает РИА Новости, это следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Проработать вопросы и представить предложения: об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования; о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей (законных представителей)», — говорится в документе.

Также предлагается обсудить переименование листа информированного согласия при проведении аборта на «лист сохранения беременности» вместо «листа прерывания беременности».