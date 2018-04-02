Власти очистили от незаконной рекламы две улицы в Петрозаводске

В Петрозаводске состоялся очередной рейд по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций.

По данным пресс-службы мэрии, 30 марта специалисты администрации совместно с сотрудниками муниципального учреждения "ЦРСУ" при поддержке УМВД России по Петрозаводску демонтировали незаконные рекламные конструкции на улицах Ригачина и Заводской.

"Рейды по демонтажу рекламных конструкций, в том числе размещенных на фасадах зданий, ведутся постоянно и будут продолжены", - отметили в мэрии.

Администрация Петрозаводска напомнила, что установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения органа местного самоуправления не допускается и подлежит демонтажу. Власти предлагают собственникам рекламных конструкций в добровольном порядке осуществить демонтаж несанкционированной рекламы. В противном случае работы по демонтажу будут произведены силами администрации, а расходы будут взысканы в судебном порядке.