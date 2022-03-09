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Власти определили размеры займов для которых будут действовать кредитные каникулы

Новости. Общество
09:00, 15 Марта 2022
фото: © Петр Ковалев / ТАСС

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Правительство РФ утвердило параметры займов для обращения граждан за «кредитными каникулами».

Как сообщает РИА Новости, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением «кредитных каникул», — говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Для потребительских кредитов установлены следующие лимиты: для физических лиц — 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 350 тысяч.

Для кредитных карт ограничения составят 100 тысяч, для автомобильных кредитов — 700 тысяч рублей.

По ипотечным кредитам для большинства регионов России, в том числе, для Карелии установлен лимит 3 миллиона рублей.

По условиям программы заёмщики имеют право обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев, а «кредитные каникулы» распространяются на займы, выданные до 1 марта.

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