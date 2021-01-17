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Власти открывают обновленный портал для привлечения туристов в Петрозаводск

Новости. Общество
17:20, 18 Января 2021
фото: http://visitpetrozavodsk.ru / скрин
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В мэрии столицы Карелии сообщают о запуске обновленного туристского портала Петрозаводска и предлагает всем желающим вносить предложения по наполнению сайта.

Администрация Петрозаводска обновляет туристский портал visitpetrozavodsk.ru. По информации пресс-центра городской мэрии, сейчас продолжаются работы по наполнению ресурса информационными материалами, фотографиями и видео. 

"Основу контента составляют туристические объекты Петрозаводска: это средства размещения, объекты общественного питания, туристские компании, достопримечательности, исторические места, памятники и прочее. Портал призван стать востребованной и комфортной интернет-площадкой для российских и иностранных пользователей, где они смогут получать исчерпывающую и самую актуальную информацию о многообразии туристических предложений и достопримечательностей Петрозаводска", - сообщают в мэрии. 

Контент сайта будет переведен на английский и финский языки. Также создана версия сайта для смартфонов и планшетов.

"Наполнение портала продолжается. На портале "Активный горожанин" (https://город.петрозаводск.рф/admin/projects/6 ) Администрация Петрозаводска ждет предложения и материалы для повышения информационной доступности и привлекательности объектов туризма города. Чтобы высказать мнение, необходима регистрация на сайте Госуслуг. Обсуждение продлится до 1 февраля", - заявляют в мэрии.

Ранее сообщалось, что Карелия признана одним из самых привлекательных регионов для гастрономического туризма.

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Комментарии

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