Власти открывают обновленный портал для привлечения туристов в Петрозаводск

В мэрии столицы Карелии сообщают о запуске обновленного туристского портала Петрозаводска и предлагает всем желающим вносить предложения по наполнению сайта.

Администрация Петрозаводска обновляет туристский портал visitpetrozavodsk.ru. По информации пресс-центра городской мэрии, сейчас продолжаются работы по наполнению ресурса информационными материалами, фотографиями и видео.

"Основу контента составляют туристические объекты Петрозаводска: это средства размещения, объекты общественного питания, туристские компании, достопримечательности, исторические места, памятники и прочее. Портал призван стать востребованной и комфортной интернет-площадкой для российских и иностранных пользователей, где они смогут получать исчерпывающую и самую актуальную информацию о многообразии туристических предложений и достопримечательностей Петрозаводска", - сообщают в мэрии.

Контент сайта будет переведен на английский и финский языки. Также создана версия сайта для смартфонов и планшетов.

"Наполнение портала продолжается. На портале "Активный горожанин" (https://город.петрозаводск.рф/admin/projects/6 ) Администрация Петрозаводска ждет предложения и материалы для повышения информационной доступности и привлекательности объектов туризма города. Чтобы высказать мнение, необходима регистрация на сайте Госуслуг. Обсуждение продлится до 1 февраля", - заявляют в мэрии.

Ранее сообщалось, что Карелия признана одним из самых привлекательных регионов для гастрономического туризма.